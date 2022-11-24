"Финам" открыл торговую идею: покупать акции РусГидро с целью 0,85 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "РусГидро" с целью 0,85 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,8%, стоп-приказ: 0,74 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания опубликует отчет по МСФО за III квартал 2022 года 28 ноября. Отчет по РСБУ показал рост выручки на 3% в годовом исчислении, чистой прибыли - на 10%. Ожидаем положительных результатов и по МСФО", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от сильного уровня поддержки. Идея на рост бумаги с целью 0,85 руб. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,74 руб. риск на портфель составит 0, 13%", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "РусГидро" - российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.

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