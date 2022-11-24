Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к акциям Сургутнефтегаза - "Велес Капитал"

Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к акциям "Сургутнефтегаза", говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Акции "Сургутнефтегаза" - в лидерах роста без очевидных фундаментальных причин, - пишет эксперт. - Компания, в отличие от "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и ряда других представителей нефтегазового сектора не объявляла промежуточных дивидендов за 2022г. Объем потенциальных выплат при этом будет зависеть в том числе от курса рубля против доллара, Сила российской валюты уменьшает валютные доходы компании (в том числе по депозитам и валютным облигациям) и потенциал дивидендов. "Сургутнефтегаз", вероятно, если и будет объявлять о выплатах, то уже в 2023г. Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к компании, но бумаги могут возобновить рост в случае общерыночного оптимизма".

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