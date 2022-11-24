"Финам" подтверждает рейтинг акций сталелитейного сектора РФ на уровне "хуже рынка"

"Финам" подтверждает рейтинг акций компаний сталелитейного сектора РФ в целом на уровне "хуже рынка" и рекомендует инвесторам пока воздержаться от покупок, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Сталелитейная отрасль испытала наиболее сильное санкционное давление, почти полностью потеряв европейский рынок после введения ЕС запрета на импорт из России стали и металлопродукции, - пишут эксперты. - Экспорт в другие регионы оказался на грани рентабельности из-за падения цен, высоких дисконтов, удлинения транспортного плеча и укрепления рубля. Внутренний спрос сократился на фоне ухода из России машиностроительных брендов. По данным Росстата, за 9 месяцев 2022г выпуск стали в стране снизился в годовом сопоставлении на 8,9%, выпуск готового проката - на 4,9%. Вдобавок выросла налоговая нагрузка на отрасль после введения акциза на жидкую сталь и увеличения ставок НДПИ на добычу руды и угля".

Тем не менее, по оценке стратегов "Финама", операционные отчеты крупнейших металлургов за III квартал 2022г оказались более сильными, чем ожидалось, показав рост продаж после провала II квартала. Внутренний рынок смог принять значительную часть упавшего экспорта за счет строительной отрасли, роста спроса на трубную продукцию и, видимо, увеличения поставок на оборонные предприятия.

"Однако компании не раскрывают подробностей и с весны не публикуют финансовых отчетов, что не позволяет провести сравнительную оценку их положения. Также сталелитейщики приостановили дивиденды, которые ранее платили ежеквартально, что делало их акции доходными бумагами. Хотя акции металлургов явно перепроданы, мы не готовы рекомендовать их к покупке и сохраняем в целом по отрасли рейтинг на уровне "хуже рынка" с некоторыми исключениями", - резюмируют аналитики.

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