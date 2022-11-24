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24 ноября 2022 года 13:21
ЦБР вряд ли найдет основания для снижения ключевой ставки в декабре - Банк "Санкт-Петербург"
Банк России вряд ли найдет основания для снижения ключевой ставки в декабре, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург". "Росстат опубликовал недельные данные по инфляции. Публикация указала на ускорение роста цен в стране с 0,06% н/н до 0,11% н/н - до максимальных недельных темпов с начала июля, когда проводилась индексация тарифов ЖКХ. Тем не менее, в годовом выражении инфляция продолжила замедляться, опустившись к 12,27% г/г. Данная статистика пока кардинально не меняет ситуацию для Банка России - наиболее вероятным сценарием остается сохранение ключевой ставки на уровне 7,5% годовых на заседании 16 декабря", - пишут эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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