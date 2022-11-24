Вероятно умеренное укрепление рубля по итогам четверга - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятно умеренное укрепление рубля по итогам четверга, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс USD/RUB в четверг утром снижается на 0,5% и находится около 60,42 руб./$1. Другие курсы валют EM двигаются разнонаправленно. Заметно снизившиеся фьючерсы Brent не оказывают сейчас негативного влияния на рубль - их падение во многом связано с возможным введением более высокого, чем предполагалось ранее, потолка цен на российскую нефть. В целом для курса USD/RUB остается актуальным диапазон 60-61 руб./$1, но в связи с завтрашним пиком налогового периода рубль по итогам четверга, вероятно, умеренно укрепится", - отмечают аналитики банка.

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