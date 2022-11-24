Акции Россети Центр могут быть интересны в качестве дивидендной идеи - ПСБ

Акции ПАО "Россети Центр" могут представлять интерес для инвесторов в качестве дивидендной идеи, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Возможное сохранение эмитентом чистой прибыли на уровне предыдущего года может сформировать ожидания выплаты дивидендов в следующем году. По итогам 2021 года компания выплатила 0,0278233 руб. на акцию, доходность составила 12,5%. Таким образом, бумаги "Россети Центр" могут быть интересны в качестве дивидендной идеи", - указывают эксперты в комментарии.

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