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24 ноября 2022 года 11:40
Риски снижения индекса Hang Seng к 17000п стали выше - BCS Express
Текущая техническая картина индекса Hang Seng начинает сигнализировать об увеличении риска снижения к 17000 пунктам, говорится в комментарии эксперта BCS Express Никиты Покровского. "Индекс Гонконгской биржи Hang Seng показывает умеренный рост на торгах в четверг на новых мерах поддержки экономики со стороны властей, несмотря на рекордный рост заболеваний COVID-19. Бенчмарк, как и прогнозировалось, продолжает формирование локальной коррекции. Если не появится значимых негативных новостных факторов, то котировки еще могут попробовать совершить рывок выше 18500 пунктов. Но необходимо отметить, что текущая техническая картина начинает сигнализировать об увеличении риска продолжения снижения в район 17000 пунктов", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: ГОНКОНГ-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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