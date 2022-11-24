"КИТ Финанс брокер" подтверждает прогнозную цену бумаг TCS Group на уровне 3200 руб., сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Баженова.

"Тинькофф (TCS Group) отчитался о финансовых результатах за III кв. 2022г. Процентный доход группы вырос на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 50,9 млрд. руб. Чистая прибыль TCS Group за отчётный период составила 5,9 млрд руб., снизившись в 2,8 раза. Тем не менее, TCS Group остаётся прибыльной, подчеркивает эксперт. За 9 мес. 2022г прибыль составила 10,1 млрд руб.

"Результаты вышли в рамках наших ожиданий, сохраняем целевой ориентир 3200 руб. Несмотря на возникшие трудности, рост бизнеса продолжается. Ждём от компании сильных результатов за IV кв. 2022г и полного раскрытия отчетности по итогам года", - отмечает Баженов.

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