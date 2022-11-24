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24 ноября 2022 года 09:22
Рисков повышения ставки ЦБР в декабре 2022г пока нет - BCS Express
Рисков повышения ключевой ставки ЦБ РФ по итогам заседания в декабре текущего года пока не наблюдается, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "В России с 5 по 21 ноября рост потребительских цен немного ускорился, составив 0,11% после 0,06% в предыдущий недельный период. Ускорение не критичное и связано с самыми волатильными компонентами. Общая картина остается прежней - инфляционное давление подавленное. В этой ситуации рисков повышения ключевой ставки ЦБ РФ пока не наблюдается", - пишет аналитик в комментарии инвестиционной компании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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