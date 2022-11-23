Акции Полюса привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ

Акции "Полюса" привлекательны для покупки с целевой ценой 9400 руб. за штуку, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Бумаги "Полюса" активно растут второй день, ощутимо обгоняя остальные акции российского фондового рынка, - отмечают аналитики банка. - Считаем, что акции "Полюса" остаются сильно недооцененными. Ключевой фактор - высокие цены на золото и низкие расходы компании. Высокая рентабельность бизнеса компании позволяет ей зарабатывать даже в случае продажи продукции с дисконтом. Кроме этого, учитывая наличие экспортной лицензии и высокого спроса на физическое золото в мире, стоит ожидать хороших результатов "Полюса" по итогам 2022г. Исходя из наших оценок, справедливая цена для бумаг компании - 9400 рублей. Вполне вероятно, что отсутствие явных идей на Мосбирже будет способствовать продолжению роста бумаг "Полюса" в ближайшее время".

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