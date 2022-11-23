Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Dollar Tree на уровне $165

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Dollar Tree на уровне $165 за штуку, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестиционной компании Севака Араратяна.

"Курс на наращивание объема продаж товаров первой необходимости наряду с устойчиво высокими затратами на их закупку и транспортировку, вероятно, приведет к сокращению валовой и операционной прибыли Dollar Tree в четвертом квартале. Сохраняющееся инфляционное давление обусловит дальнейшее сокращение продаж дискреционных товаров и, как следствие, вызовет снижение валовой и операционной маржи ритейлера. По нашему мнению, компания исчерпала возможности для оптимизации расходов и наращивания прибыли, поэтому приоритетом руководства останется расширение ассортимента товаров первой необходимости и своей доли в этом секторе ритейла. Для этого компания будет держать низкие цены, жертвуя маржинальностью и прибылью, - пишет эксперт. - В среднесрочной перспективе усиление лояльности покупателей для Dollar Tree будет важнее, нежели кратковременное поднятие прибыли. Финансовая ситуация, по нашим оценкам, не способна заметно улучшиться без нормализации инфляции. В то же время, на наш взгляд, стратегия на удержание низких цен при ухудшении экономической ситуации будет способствовать притоку новых покупателей в магазины сети и росту сопоставимых продаж".

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