Возможен среднесрочный рост цены акций Полюса - "Велес Капитал"

Котировки акций ПАО "Полюс" в целом обладают потенциалом развития роста в среднесрочной перспективе, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций золотодобытчиков в среду развивали уверенное повышение, несмотря на сохранение локальной слабости цен на драгоценный металл. Очевидно, что поддержку акциям продолжили оказывать сообщения о рекордных поставках российского золота в Китай в октябре, - указывает эксперт в комментарии. - В частности, бумаги "Полюса" на резко возросших объемах впервые с 22 сентября поднялись выше 7000 руб. и находятся в неплохой позиции для развития среднесрочного восходящего движения при способности удержать сопротивление 6950 руб. Следующими целями котировок при "бычьем" сценарии могут стать уровни 7710 руб. и 8450 руб. с последующей перспективой тестирования 9000 руб. Фундаментально поддержку производителям золота в ближайшие месяцы могут оказывать развитие среднесрочного роста цен на драгоценный металл и распродажа накопленных в течение года запасов".

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