BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Analog Devices с целью $188 за штуку" с горизонтом инвестирования до 6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 11,9%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитик Евгений Калянов обращает внимание на следующие факторы привлекательности бумаг эмитента:

- Компания опубликовала сильный отчет за последний квартал финансового года и за полный год. Релиз показал рекордный рост выручки почти по всем направлениям сбыта полупроводниковой продукции.

- Устойчивость спроса на чипы Analog Devices подтверждается наличием заказов и рекордными результатами по выручке уже седьмой квартал подряд.

- Прогнозы компании на следующий квартал превзошли ожидания отраслевых аналитиков, повышая рыночную ценность Analog Devices.

- Поддержку акциям предоставляет обратный выкуп эмитентом и увеличивающиеся выплаты дивидендов со средним темпом роста в 10% за 10 лет.

- Зафиксированное снижение темпов роста инфляции в США благоприятно для переоценки акций технологических компаний, чувствительных к прогнозам изменения ключевой ставки центробанка.

Указывает эксперт и на возможные риски вложений:

- Введение регуляторных ограничений на поставки чипов для Analog Devices на примере того, как были ограничены продажи в Китай для AMD и NVIDIA.

- Усиление геополитической закрытости стран в мире, негативно влияющей на торговые отношения.

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