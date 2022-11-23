"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Duke Energy с целью $103,5

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Duke Energy с целевой ценой $103,5 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6%, стоп-приказ: $95,3, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Продажа сегмента коммерческих ВИЭ, на взгляд аналитиков, является позитивным сигналом для компании Duke, менеджмент которой хочет сфокусироваться на регулируемой возобновляемой генерации в ближайшие годы. За счет такого шага Duke сможет нормализовать структуру баланса и снизить объем долга, а также вернуться к росту EPS и дивидендов на 5-7% в год.

"С технической точки зрения после значительной коррекции бумаги демонстрируют среднесрочные разворотные сигналы. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $95,3 риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,7", - указывают эксперты "Финама".

Duke Energy - американский вертикально интегрированный электроэнергетический холдинг. Компания является одной из крупнейших в США по числу потребителей и обслуживаемой территории.

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