Введение потолка для цены нефти РФ вряд ли окажет заметное давление на курс рубля - "Велес Капитал"

Введение ценового потолка на нефть РФ вряд ли окажет заметное давление на курс рубля, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Диапазон движения на российском валютном рынке остается достаточно небольшим, - отмечает эксперт. - В ближайшее время участники рынка будут следить за новостями о согласовании западными странами решения по введению ценового потолка на российскую нефть. Несмотря на негативный характер данного события для российского рынка, само согласование решения уже не станет сюрпризом для инвесторов и вряд ли окажет заметное давление на курс рубля. Более того, опубликованные Минфином США разъяснения в отношении санкций содержат целый ряд послаблений для стран ЕС, что, по-видимому, нивелирует негатив для рынка".

Также Кравченко напоминает, что в среду вечером инвесторы ждут публикацию протоколов ФРС с последнего заседания. Вероятно, здесь рынок также не получит никаких сюрпризов, и общий уровень ожиданий некоторого смягчения позиции ФРС на заседании в декабре не изменится, допускает аналитик.

"При этом в четверг на биржах в США выходной, а в пятницу торговая активность вероятно будет гораздо ниже обычной, что во многом нивелирует любой эффект от сегодняшней публикации "минуток" ФРС. Отметим, что ожидания замедления шага повышения ставки ФРС в декабре с 75 до 50 б.п. в настоящее время выступают одним из главных ограничителей роста доллара на глобальном рынке", - указывает стратег инвесткомпании.

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