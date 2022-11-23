BCS Express подтверждает торговую идею: покупать "префы" Сургутнефтегаза против "обычки"

BCS Express подтверждает парную торговую идею: покупать привилегированные и одновременно продавать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" на одинаковый объем, сообщается в материале инвесткомпании.

Эксперты отмечают, что в основе этой идеи лежит ожидаемый курс рубля против доллара США на конец года и его влияние на чистую прибыль "Сургутнефтегаза" с точки зрения огромного запаса денежных средств на балансе компании в размере около $52 млрд, большая часть которого исторически хранится в американской валюте, а также его влияние на размер дивидендов на "префы".

"Если к концу года рубль существенно не ослабнет по сравнению с текущим курсом 60 руб./$1, то большие неденежные убытки по курсовым разницам, которые компания, вероятно, зафиксирует по итогам года, приведут к сокращению чистой прибыли настолько, что дивиденды на "префы" (АП) опустятся до уровня дивидендов, выплачиваемых на обыкновенные бумаги (АО) - около 82 копеек на акцию, - пишут аналитики инвесткомпании. - Однако если рубль ослабнет к доллару до 65 руб./$1 или больше, то валютный убыток "Сургутнефтегаза" в 2022г сократится настолько, что дивиденды на "префы" начнут расти намного выше дивидендов на обыкновенные бумаги, у которых нет такой привязки к чистой прибыли. На каждый рубль ослабления к доллару США сверх отметки 65 на 31 декабря 2022г ожидаемые дивиденды на "префы" будут прибавлять примерно по 38 копеек, или дополнительные 1,5% к дивдоходности".

Стратеги BCS Express считают, что за последние несколько месяцев в российской валюте назрела коррекция, и катализатором резкого ослабления может стать приближающееся европейское эмбарго на российскую нефть (должно вступить в силу 5 декабря). Они ожидают, что в этом случае котировки привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с легкостью обгонят динамику обыкновенных бумаг.

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