Краткосрочные перспективы рубля выглядят оптимистично - "Открытие Инвестиции"

Краткосрочные перспективы российской валюты выглядят оптимистично, курс пары USD/RUB может протестировать уровень 60 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Локальный фактор в виде налогового периода сейчас "в игре", поэтому краткосрочные перспективы российской валюты выглядят оптимистично. Мы не будем удивлены, если курс пары USD/RUB проверит на прочность отметку в 60 руб./$1. Между тем важно, чтобы котировки нефти марки Brent смогли вернуться в диапазон $90-95 за баррель. Если они окажутся на это неспособны, то повышается риск более скорого снижения нефтяных цен до $70 за баррель. При этом на следующей неделе налоговый период полностью завершится. Это условия для старта плавного ослабления курса рубля, что мы сможем наблюдать в оставшейся части года под влиянием изменения торгового баланса (сокращения объемов экспорта и увеличения объемов импорта)", - пишет эксперт в обзоре.

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