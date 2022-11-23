Возможно укрепление рубля до 60 руб./$1 на торгах в среду - ПСБ

Возможен всплеск волатильности на валютном рынке в среду из-за предстоящего в четверг выходного дня в США, экспортеры могут усилить свои конверсионные операции и вывести курс доллара к отметке 60 руб./$1, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егора Жильникова.

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