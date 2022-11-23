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23 ноября 2022 года 09:29
Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2200-2230п- Freedom Finance Global
Вероятна смешанная динамика на российском фондовом рынке в среду, большинство ликвидных бумаг способны продолжить рост, ориентир торгов для индекса Мосбиржи - диапазон 2200-2230 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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