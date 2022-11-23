Вероятный диапазон торгов индекса Мосбиржи в среду - 2200-2230п- Freedom Finance Global

Вероятна смешанная динамика на российском фондовом рынке в среду, большинство ликвидных бумаг способны продолжить рост, ориентир торгов для индекса Мосбиржи - диапазон 2200-2230 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

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