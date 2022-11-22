.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" снизил рейтинг акций Lam Research до "держать"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 ноября 2022 года 16:52
"Финам" снизил рейтинг акций Lam Research до "держать"
Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость с $573 до $433 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании. "Экспортные санкции США в отношении Yangtze Memory Technologies, одного из крупнейших производителей флэш-памяти, а также ряда других компаний из КНР больно ударят по доходам Lam Research, которая зарабатывает около трети выручки на китайском рынке. Менеджмент эмитента на таком фоне прогнозирует снижение рентабельности основных финансовых метрик и объемов обратного выкупа акций. В совокупности с падением покупательской активности на рынке чипов мы считаем это серьезной проблемой для Lam на среднесрочном горизонте даже несмотря на то, что долгосрочные драйверы остаются в силе", - указывает эксперт Александр Ковалев. Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-LAM/RESEARCH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
23 ноября 2022 года 10:12
Вероятен рост спроса на акции нефтяных компаний и финансового сектора в среду, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Конъюнктуру мировых рынков на утро среды мы оцениваем как слабо позитивную, - отмечает эксперт. - Азиатские рынки... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:59
Индекс Мосбиржи, скорее всего, пока продолжит торговаться в боковике, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Картина по индексу Мосбиржи в целом не меняется - на рынке сохраняется волатильный боковик. Пока не видим поводов для штурма... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:50
Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика США, еврозоны и России: - Индексы PMI для США и еврозоны в ноябре; - Индекс цен производителей и промышленное производство в России за октябрь; - Продажи нового... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:40
Возможен всплеск волатильности на валютном рынке в среду из-за предстоящего в четверг выходного дня в США, экспортеры могут усилить свои конверсионные операции и вывести курс доллара к отметке 60 руб./$1, сообщается в комментарии главного аналитика отдела экономического и отраслевого анализа... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:29
Вероятна смешанная динамика на российском фондовом рынке в среду, большинство ликвидных бумаг способны продолжить рост, ориентир торгов для индекса Мосбиржи - диапазон 2200-2230 пунктов, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Настоящее... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:20
"Финам" присвоил рейтинг "лучше рынка" акциям российского девелопера "Самолет", сообщается в материале инвестиционной компании. Акции российских застройщиков являются одним из инструментов инвестирования в недвижимость, однако в текущей сложной экономической ситуации потенциал роста строительной... читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:15
Фондовые индексы США закрылись ростом во вторник. Фондовые индексы Азии преимущественно растут в ходе торгов в среду. Цены на нефть слабо снижаются утром в среду. читать дальше
.23 ноября 2022 года 09:09
Вероятно сохранение консолидации на российском рынке акций в ближайшие сессии, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Российский рынок акций во вторник отыграл потери понедельника и вновь приблизился к отметке 2200 пунктов по индексу Мосбиржи. При этом после небольшого всплеска торговой... читать дальше
.22 ноября 2022 года 19:01
Потенциал роста котировок акций "Энел Россия" превышает 50%, полагают эксперты Sber CIB. "Акции компании с начала года подешевели сильнее, чем в среднем бумаги электроэнергетического сектора, - констатируют аналитики. - В основном это связано с тем, что инвесторы пока не учитывают в котировках... читать дальше
.22 ноября 2022 года 18:32
Если "антиковидные" правила в Китае будут постепенно смягчаться, то выиграет прежде всего потребительский сектор, который был подавлен из-за локдаунов, считает руководитель отдела анализа акций инвестиционной компании "Финам" Наталия Малых. "Некоторые из крупнейших игроков на мировых рынках... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.