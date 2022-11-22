"Финам" снизил рейтинг акций Lam Research до "держать"

Аналитики "Финама" понизили рейтинг акций Lam Research с "покупать" до "держать" и прогнозную стоимость с $573 до $433 за штуку, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Экспортные санкции США в отношении Yangtze Memory Technologies, одного из крупнейших производителей флэш-памяти, а также ряда других компаний из КНР больно ударят по доходам Lam Research, которая зарабатывает около трети выручки на китайском рынке. Менеджмент эмитента на таком фоне прогнозирует снижение рентабельности основных финансовых метрик и объемов обратного выкупа акций. В совокупности с падением покупательской активности на рынке чипов мы считаем это серьезной проблемой для Lam на среднесрочном горизонте даже несмотря на то, что долгосрочные драйверы остаются в силе", - указывает эксперт Александр Ковалев.

Lam Research - американская компания, занимающаяся производством оборудования для изготовления полупроводниковых чипов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.