Freedom Finance Global рекомендует продавать акции Dell

Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют продавать акции Dell Technologies с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Мы оцениваем квартальные результаты Dell как смешанные. Компания успешно управляет затратами и запасами, а также пытается расширять спектр продуктовых решений, в том числе за счет большего количества подписок и услуг. При этом главным негативным моментом отчета стал прогноз продаж на октябрь-декабрь 2022 года и предстоящий 2023 год, который оказался значительно хуже ожиданий рынка", - отмечают эксперты.

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