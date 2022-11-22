Новое бюджетное правило может стать долгосрочным фактором защиты рубля - BCS Express

Новое бюджетное правило может стать более ощутимым и долгосрочным фактором, защищающим рубль от серьезного ослабления, считает эксперт BCS Express Дмитрий Бабин.

"Рубль в целом сохраняет консолидационный характер динамики, в основном находясь в диапазоне 60-62 руб./$1. По большей части валютные пары отыгрывают соответствующие тенденции мирового рынка. Новое бюджетное правило может стать более ощутимым и долгосрочным фактором, защищающим рубль от серьезного ослабления. В нем существенно ограничен потенциальный объем нефтегазовых сверхдоходов госбюджета, который может быть направлен на покупку валют дружественных стран. Конечно, эти суммы могут увеличиться вслед за ростом цен на нефть, однако в таком случае данный механизм будет лишь сдерживать более существенное укрепление рубля", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

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