Вероятно сохранение давления на котировки акций Tesla во вторник - Инвестбанк Синара

Вероятно сохранение давления на котировки акций Tesla на торгах во вторник, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Котировки акций Tesla упали в понедельник на 6,8% в связи с ужесточением мер, направленных на противодействие COVID-19 в Китае, на который в 2021 году приходилось 25,7% выручки компании. Мы полагаем, что новости продолжат оказать давление на цену бумаг эмитента. Кроме того, инвесторы опасаются, что из-за покупки Twitter Илон Маск может уделять недостаточно внимания бизнесу автопроизводителя", - отмечают эксперты в обзоре.

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