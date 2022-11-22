"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Deere & Co. с целью $450

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Deere & Co. с целевой ценой $450 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,4%, стоп-приказ: $400, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Deere & Company отчитается о финансовых результатах за III квартал в среду, 23 ноября. Аналитики ожидают, что выручка составит $13,44 млрд, а прибыль на акцию - $7,1. Учитывая хорошие отчетности конкурентов и снижающуюся инфляцию в США, эксперты высоко оценивают вероятность того, что отчетность превзойдет ожидания аналитиков, и менеджмент компании даст хороший прогноз.

"С точки зрения технического анализа цена акции формирует среднесрочный восходящий канал. Идея на рост бумаги с целью $450. При объеме позиции в 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $400 риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,33", - указывают стратеги "Финама".

Deere & Company - американская машиностроительная компания, выпускающая сельскохозяйственную, строительную и лесозаготовительную технику. Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственной техники.

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