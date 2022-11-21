Минфин, скорее всего, продолжит активный выход на первичный рынок ОФЗ - Sber CIB

Минфин, вероятно, пока продолжит активно выходить на первичный рынок ОФЗ, считают аналитики Sber CIB.

"Ведомство на прошлой неделе перевыполнило квартальный план заимствований почти в 10 раз. За один аукционный день, 16 ноября, оно разместило на рынке ОФЗ на 823 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за всю историю размещений. Привлеченный за день объем почти в два раза выше предыдущего максимума, установленного в октябре 2020 года. Как и тогда, рекорд был обеспечен размещением выпуска с плавающим купоном. Этот инструмент позволяет банкам получать процентный доход при минимальном риске", - отмечают эксперты.

По мнению аналитиков инвестбанка, аукционы продолжатся ввиду желания Минфина минимизировать использование ФНБ для финансирования бюджета. Для выпусков с фиксированным купоном столь крупное размещение, скорее позитивный фактор, поскольку ведомству не придется форсировать размещение таких инструментов путем предоставления премий, указывают аналитики.

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