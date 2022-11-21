Возможно снижение индексов Мосбиржи и РТС к 2100п и 1060п в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Существуют риски развития падения индексов Мосбиржи и РТС к уровням 2100 и 1060 пунктов соответственно в ближайшие сессии, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Индексы Мосбиржи и РТС опустились на торгах в понедельник ниже краткосрочных поддержек на уровнях 2170 и 1125 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что указывает на риски развития падения в район 2100 и 1060 пунктов в ближайшие сессии. Российскому рынку акций пока не хватает внутридневных драйверов для роста, но в среднесрочной перспективе у него есть как минимум интересные дивидендные идеи, сконцентрированные в нефтегазовом секторе", - отмечает эксперт в комментарии.

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