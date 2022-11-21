S&P 500 проведет торги понедельника, скорее всего, в диапазоне 3940-4080п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в понедельник торговую сессию, скорее всего, в диапазоне 3940-4080 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

"S&P 500 по итогам прошлой недели не смог пробить вверх сопротивление на уровне 4000 пунктов. Отсутствие позитивных фундаментальных факторов и технический перегрев оказывают давление на котировки. RSI находится в зоне перекупленности, динамика MACD указывает на ослабление "бычьих" настроений", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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