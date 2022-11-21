"Финам" открыл торговую идею "продавать акции "Полюса" с целью 5860 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9%, стоп-приказ: 6880 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики полагают, что в связи с низким спросом на золото и на фоне укрепления доллара котировки драгоценного металла могут продолжить снижение, что отразится на стоимости акций "Полюса".

"С технической точки зрения бумага находится в долгосрочном снижающемся тренде. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6880 руб. риск на портфель составит 0,3%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,4", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "Полюс" - крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих мировых золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. "Полюс" занимает первое место по доказанным и вероятным запасам золота в мире - 104 млн унций.

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