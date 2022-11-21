"Финам" открыл торговую идею: продавать акции Boeing с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Boeing Co. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19,48%, стоп-приказ: $185, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты подчеркивают, что вышедшая в октябре отчетность указывает на колоссальные убытки. Кроме того, последний необоснованный рост котировок дает хорошую возможность для открытия коротких позиций.

"С технической точки зрения боковое движение в акциях продолжается. Цене не удалось закрепиться выше уровня сопротивления в районе $174, что говорит о потенциале снижения. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $185 риск на портфель составит 0,32%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,05", - указывают аналитики "Финама".

The Boeing Company - американская корпорация. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Штаб-квартира находится в Чикаго. Место дислокации основных производственных мощностей - Сиэтл.

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