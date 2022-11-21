Рубль слабо реагирует на поддержку налогового периода из-за снижения цен на нефть - "Велес Капитал"

Рубль слабо реагирует на поддержку налогового периода из-за снижения цен на нефть, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвестиционной компании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"После утренних попыток доллара продвинуться в сторону 61 руб./$1 курс стабилизировался и к середине дня находился уже не так далеко от закрытия пятницы, - комментирует эксперт. - В настоящее время рубль начинает постепенно ощущать поддержку со стороны приближающихся крупных налоговых платежей (окончательные расчеты намечены на пятницу), но одновременно испытывает давление от снижающихся цен на нефть. Возобновление карантинных ограничений в отдельных китайских регионах не добавляет уверенности инвесторам на сырьевых рынках, поэтому в ближайшие дни нефтяные котировки могут продолжить нивелировать преимущество рубля, получаемое в ходе налогового периода. В целом рубль сохраняет возможности для укрепления в сторону 60 руб./$1, однако общий диапазон торгов может быть достаточно широким, с границами 60-61 руб./$1".

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