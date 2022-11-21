Акции золотодобытчиков выступают защитным активом, отмечается в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Лензолото" на прошлой неделе анонсировало дивиденд за январь-сентябрь 2022 года в размере 3508 руб., что соответствует доходности около 14,6%, - напоминает эксперт. - Многие инвесторы приобретают акции под запланированное через неделю закрытие реестра на получение этих выплат. В целом же акции золотодобытчиков могут дорожать на фоне сообщений BBG о том, что в октябре хедж-фонды нарастили объемы длинных позиций по фьючерсам на золото, так как ожидают роста его стоимости по мере снижения активности ужесточения монетарной политики ФРС".

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