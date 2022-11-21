BCS Express назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

BCS Express назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли АФК Система 001Р-19, ГидроМашСервис БО-03, РЕСО Лизинг БО-П-11, О''КЕЙ 001Р-03 и ПИК-Корпорация 001Р-02, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Рынок облигаций на прошлой неделе торговался в умеренно позитивном ключе. Инфляция оставалась на околонулевом уровне, а Минфин РФ сосредоточил основной объем привлечения в выпусках с плавающей ставкой ОФЗ-ПК и не стал вновь давать щедрую премию по доходности в классических выпусках. В корпоративном сегменте премии за риск оставались стабильны. Незначительный рост в пределах 10-15 б.п. наблюдался практически во всех сегментах и был связан со снижением самой кривой ОФЗ. Хорошие ставки в валюте сохраняются по замещающим бондам российских компаний", - пишут эксперты.

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