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21 ноября 2022 года 12:52
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для бумаг Alibaba
"Финам" сохраняет рекомендацию "покупать" для ADS Alibaba Group Holding с целевой ценой HKD154,6 за штуку, что соответствует потенциалу роста 102% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании. "Отчётность Alibaba за II финансовый квартал 2023г, на наш взгляд, умеренно позитивна. Темпы роста выручки замедлились, однако генерация свободного денежного потока остаётся на крайне сильном уровне, что позволило менеджменту расширить программу обратного выкупа акций. Мы полагаем, что байбэк и перспективы роста бизнеса после возвращения экономики Китая на траекторию роста будут в ближайшее время поддерживать акции Alibaba, что позволяет сохранять позитивный взгляд на них". - пишет аналитик Сергей Кауфман. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-ALIBABA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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