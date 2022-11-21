Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2200п на текущей неделе - "КИТ Финанс Брокер"

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2100-2200 пунктов на текущей неделе, среднесрочно возможен его рост ближе к 2400 пунктам, считают аналитики "КИТ Финанс Брокер".

"Рынок акций РФ притормозил рост и почти всю прошедшую неделю консолидировался рядом с 2200 пунктами по индексу Мосбиржи. Краткосрочно возрастает риск коррекции. Рынку нужно проторговать текущие уровни, набрать сил для дальнейшего роста. Ждем на текущей неделе консолидацию в диапазоне 2100-2200 пунктов, - указывают эксперты в обзоре инвесткомпании. - Среднесрочно ждем продолжения роста рынка ближе к 2400 пунктам. Росту должны будут поспособствовать свежие дивиденды от "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и ряда других эмитентов, многие из которых уже объявили размеры выплат (основной дивидендный поток придется на середину января 2023 года), а также сильные отчеты Сбербанка, который занимает почти 15% индекса и вернулся к ежемесячной публикации".

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