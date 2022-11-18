"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ЦИАН с целью 600 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29,9%, стоп-приказ: 400 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что компания представила хороший отчет за III квартал 2022г: выручка выросла на 44% до 2,24 млрд рублей, скорректированная EBITDA в отчетном периоде увеличилась в 3,6 раза и составила 549 млн рублей. Рентабельность по показателю составила 24,5% против 9,5% годом ранее. Кроме этого, компания сообщила, что накопила достаточно средств на балансе и допускает выплату дивидендов в будущем.

"С точки зрения технического анализа по бумаге сформировался среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост с целью 600 руб. При объеме позиции в 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 400 руб. риск на портфель составит 0,94%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,23", - указывают эксперты инвесткомпании.

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