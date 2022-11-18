"Финам" открыл торговую идею: покупать акции JD.com с целью $69

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции JD.com Inc. с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 20%, стоп-приказ: $52, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики ожидают от квартального отчета компании роста выручки до $243,3 млрд и прибыли на акцию $4,75. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а прогноз менеджмента на следующий квартал будет благоприятным, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага движется к сильному уровню сопротивления. При открытии длинной позиции на 7% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $52 риск на портфель составит 0,75%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,07", - указывают эксперты "Финама".

JD.cоm - китайская компания, занимающаяся электронной коммерцией, а также логистикой, розничной торговлей и маркетингом. Является одним из крупнейших торговцев в китайском сегменте B2C, B2B и O2O. Штаб-квартира расположена в Пекине.

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