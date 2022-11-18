Возможен рост котировок акций Applied Materials в пятницу - Инвестбанк Синара

Возможно продолжение роста котировок акций Applied Materials в течение торговой сессии в пятницу, полагают аналитики "Инвестиционного банка Синара".

"Чистая прибыль Applied Materials в 4К22, составив $2,03 на акцию, превысила консенсус-прогноз ($1,73). Новые ориентиры по выручке и прибыли на первый квартал 2023 ф.г. также оказались лучше ожиданий рынка (на 5,7% и 7,8% соответственно). Мы оцениваем отчетность и прогноз на 1К23 как позитивные и ожидаем дальнейшего роста котировок бумаг эмитента", - отмечают эксперты в обзоре.

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