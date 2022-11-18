Возможен рост волатильности на валютном рынке РФ ближе к концу ноября - BCS Express

Возможен рост волатильности на российском валютном рынке ближе к концу текущего месяца, полагает эксперт BCS Express Михаил Зельцер.

"Скорее всего, текущая торговая неделя на российском валютном рынке так безынициативно и закроется. Выхода из жесткой консолидации пар не произошло. Ближе к концу месяца возможен рост волатильности, а в начале декабря амплитуда колебаний курсов способна расшириться на фоне роста опасений перебоев поставки российских ресурсов на европейский рынок. В базовом сценарии ожидаем умеренное ослабление рубля в сторону 65 руб./$1", - отмечает аналитик в комментарии.

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