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18 ноября 2022 года 14:54
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3910-3970п - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3910-3970 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова. "После недавнего выкупа просадки S&P 500 остался ниже значимого сопротивления у отметки 4000 пунктов. Техническая перекупленность и фундаментальные негативные факторы сдерживают дальнейший рост котировок. RSI развернулся и возвращается к нейтральным значениям, MACD указывает на ослабление "бычьего" импульса. Утренние фьючерсы не предполагают выраженной динамики основных бенчмарков, что позволяет ожидать продолжения консолидации рынка в ближайшую сессию", - отмечает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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