Потенциал роста цены бумаг X5 превышает 24% - Freedom Finance Global

Потенциал роста котировок бумаг X5 Retail Group превышает 24%, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Финансовые мультипликаторы ритейлера, рассчитанные на 2022 год, ниже среднерыночных значений, а их целевые уровни, напротив, в несколько раз превышают текущие. Существенных краткосрочных рисков снижения акционерной стоимости, на наш взгляд, не наблюдается. Долговая нагрузка X5 остается комфортной: ее значение менее 2,2х 12M EBITDA. В этих условиях компания сохраняет возможность увеличивать торговые площади на 4-5% в год, причем темп роста выручки в период высокой инфляции может доходить до 20% г/г, в том числе за счет увеличения объема интернет-продаж", - отмечает эксперт в комментарии.

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