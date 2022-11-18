BCS Express снизил прогнозную цену акций Roblox до $32

BCS Express понизил прогнозную стоимость акций Roblox с $36 до $32 за штуку на горизонте года из-за повышения безрисковой ставки и снижения рыночных мультипликаторов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация "продавать" для этих бумаг была сохранена экспертами.

"По итогам отчетности мы сохраняем свой негативный взгляд относительно акций Roblox. Хотя компания продемонстрировала приличный рост активных пользователей в квартале, не уверены, что тенденция сохранится в будущем. Это связано с тем, что степень проникновения в целевую аудиторию уже достаточно высока, а при текущем состоянии платформы привлечь новых пользователей будет проблематично. Мы также пока не видим какого-либо увеличения доли игроков, совершающих внутриигровые покупки, от DAU (22% на протяжении последних трех кварталов) и средних расходов (значение находится вблизи $18)", - указывают аналитики в комментарии.

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