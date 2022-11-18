Возможно ослабление рубля до 70 руб./$1 в перспективе 6-8 месяцев - "Открытие Инвестиции"

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару США до уровня 70 руб./$1 в перспективе 6-8 месяцев, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Михаил Шульгин.

"Наши ожидания ослабления курса рубля в среднесрочной перспективе опираются на следующий тезис: объемы экспорта на фоне грядущего эмбарго и ценового потолка на российскую нефть будут сокращаться. Риску умеренной рецессии в Европе и США в 2023 году приведут к снижению спроса на энергоносители, а хороший урожай стимулирует снижение цен на удобрения и товары АПК. При этом восстановление импорта набирает обороты. Пока страдает инвестиционный импорт, но импорт товаров вернулся на уровни, сопоставимые с тем, что мы видели в 2021 году. Поэтому мы склоняемся к выводу, что рубль находится вблизи своей локальной лучшей точки и будет в перспективе 6-8 месяцев слабеть. На этом горизонте мы можем увидеть курс пары USD/RUB выше 70 руб./$1", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

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