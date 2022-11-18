Цена нефти, скорее всего, снизится до $86-87/барр. в ближайшие недели - Freedom Finance Global

Цена нефти, скорее всего, снизится до $86-87 за баррель марки Brent в течение ближайших двух недель, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Давление на нефтяные цены вновь оказывает обострение эпидемической обстановки в Китае, который остается ведущим импортером углеводородного сырья в мире, отмечается в комментарии эксперта. Ввиду сохраняющейся политики "нулевой терпимости" к коронавирусной инфекции в КНР усиливаются риски остановки производств, которое приведет к сокращению потребления нефтепродуктов.

Долгосрочным негативом для нефтяных цен, на взгляд Чернова, остаются перспективы рецессии в мировой экономике. "Однако у этих фундаментальных факторов есть противовес: участники соглашения ОПЕК+ по-прежнему намерены удерживать цену на нефть Brent на отметке $90/баррель, и для этого при необходимости будут урезать квоты на добычу. Именно этим объясняется тот факт, что надолго ниже уровня в $90 за баррель котировки нефти марки Brent не уходят, трейдеры предпочитают фиксировать прибыль на данном уровне". - указывает аналитик.

"Новая вспышка заболеваемости COVID-19 в Китае - это серьезный драйвер для падения нефтяных котировок, - подчеркивает Чернов. - Очередной локдаун грозит резким снижением производства и потребления нефти. Следующее заседание ОПЕК+, на котором могут быть пересмотрены лимиты добычи, состоится лишь 4 декабря. До этой даты цена на нефть вполне может опуститься ниже целевой для участников сделки отметки. В связи с этим полагаю, что в течение ближайших двух недель нефть марки Brent подешевеет до $86-87 за баррель".

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