"Финам" позитивно оценивает перспективы акций Palo Alto Networks

"Финам" позитивно оценивает кратко- и долгосрочные перспективы акций Palo Alto Networks, отмечается в материале аналитика инвесткомпании Ксении Лапшиной.

"Отчет Palo Alto за I квартал 2023 фискального года задал сильный старт для нового года. Ключевые показатели превысили рыночные ожидания и собственные прогнозы компании. На протяжении 2022г акции Palo Alto выглядят лучше рынка, и мы полагаем, что эта тенденция получит продолжение. Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы компании как на краткосрочном горизонте, так и на долгосрочном. Считаем, что текущая рыночная стоимость акций не полностью учитывает текущие высокие результаты и высокие прогнозы на этот год. Мы планируем пересмотреть целевую цену по акциям после выхода отчета", - пишет эксперт.

Palo Alto Networks - глобальный лидер в области информационной и кибербезопасности.

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