Вероятен краткосрочный скачок нефтяных котировок - "Солид Брокер"

Вероятен краткосрочный скачок нефтяных котировок, полагают аналитики "Солид Брокер".

"Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на ожиданиях спада спроса на этот вид сырья. Из-за продолжающихся антиковидных ограничений в крупнейшем импортере нефти - Китае - трейдеры обеспокоены снижением спроса на сырье. Они также "ломают голову", поскольку спрос в странах еврозоны также остается низким даже в условиях приближающегося запрета Европейского союза на поставки российской нефти", - отмечается в комментарии.

Эксперты указывают, что пока на нефтяном рынке есть две проблемы со стороны спроса. Это антиковидные меры в Китае, которые сдерживают экономический рост и потребление нефти, а также снижение спроса в Европе на фоне приближающейся рецессии. В III квартале рынок нефти уже был в профиците, однако, по мнению аналитиков "Солид Брокер", он может легко вновь прийти к дефициту на фоне введения потолка цен на российскую нефть со стороны ЕС.

"Пока мы до сих пор не услышали параметров этого ограничения. Мы думаем, что РФ почти полностью перенаправит нефтяные потоки в другие страны, но в моменте экспорт нефти снизится, что приведет к скачку цен. Так что риски сохраняются, но, как нам кажется, отрасль готова к изменениям", - полагают стратеги.

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