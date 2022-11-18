Инвесторам стоит обратить внимание на акции Полюса - BCS Express

Акции "Полюса" могут представлять интерес для инвестиционных вложений в настоящее время, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

Среди "голубых фишек" "Полюс" - один из основных аутсайдеров текущего года, при этом бизнес компании держится стабильно, несмотря на внешние и внутренние угрозы", - отмечает он в комментарии.

Емельянов считает, что основными причинами для инвестиций в бумаги эмитента являются следующие:

- Сильная недооценка. "После падения котировок акций в текущем году основные мультипликаторы компании сжались до аномальных значений. Эмитент сейчас стоит менее 2,5 размеров годовой выручки. Западные компании-аналоги тоже падали, но все равно за них сейчас дают 3-4 выручки, а за некоторые и 15-20. Даже если сравнивать с компаниями из развивающихся стран, например, ЮАР, то недооценка составит почти вдвое. Средний P/E там сейчас 10, у "Полюса" - чуть более 5. Конечно, есть дисконт за политику, но в среднем по рынку РФ он сейчас не превышает 20% против ЮАР, а никак не 50%", - указывает эксперт инвесткомпании.

- Высокая эффективность. "Полюс" знаменит не только своими недрами, но и тем, что металл в них легко извлекаем. Основная добыча ведется на россыпях карьерным способом, что позволяет сильно экономить на издержках. В итоге компания имеет одни из самых высоких показателей рентабельности на рынке (ROE=52%). Совокупные затраты на унцию - $825. У лидера американской золотодобычи Newmont - $1050, у канадской Barrick Gold - $1160. Всем им добыча обходится на 25-40% дороже, следовательно, свое золото "Полюсу" проще реализовать на мировом рынке даже под санкциями и с дисконтами", - отмечает аналитик BCS Express.

- Недоступность для бюджета. "Один из главных трендов этого года - новые налоги для экспортеров. Он уже затронул нефтянку, сталелитейщиков и даже химиков, обрушив цены на акции, но прошел мимо золотодобычи. И это не случайно: считается, что в данной отрасли максимизация налогов обходится дороже, чем расходы на их администрирование. Вопрос налогообложения старателей поднимался много раз на протяжении многих лет и всегда завершался ничем. Для бюджета золотодобыча - хронически недоступный резерв, для инвесторов - тихая налоговая гавань, где акционерам достается больше прибыли, чем государству (чистая маржа "Полюса" - выше 50%)", - пишет Емельянов в комментарии.

- Крупнейшие запасы. "Полюс" ведет разработку на семи действующих месторождениях, еще три готовятся к вводу в эксплуатацию. В том числе с 2025 года должен заработать знаменитый "Сухой Лог", самый крупный по запасам в мире. Суммарно компания может рассчитывать на ресурсную базу более чем в 100 млн унций. Если оценивать "Полюс" только по его запасам, то он должен стоить порядка $30 млрд, а не $15 млрд, как сейчас", - указывает эксперт инвестиционной компании.

- Многолетние минимумы. "Эта причина связана отчасти с первой, но она больше относится к инерции самих акций. "Полюс" - исторически более доходная "фишка", чем рынок России в целом, и при этом сейчас его акции торгуются около трехлетних минимумов. Это не бьется с динамикой широкого рынка России и тем более со стоимостью золота, с которым у эмитента очень высокая историческая корреляция (более 90%). Основной металл за год потерял лишь 5% в долларах, рынок РФ - 36%, "Полюс" - 50%", - отмечает аналитик.

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