"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив акции "Московской биржи" и "Группы Позитив", а также убрав бумаги "АЛРОСА" и "Магнита", сообщается в комментарии.

Текущий состав топ-10 акций России: "Московская биржа", "Группа Позитив", "МТС", "Газпром нефть", "Полюс", "НОВАТЭК", Сбербанк, "РусГидро", "ММК", "Татнефть".

"Мы исключаем акции "АЛРОСА" в отсутствии краткосрочных катализаторов и отмечаем появившиеся риски снижения спроса на алмазы, - пишут аналитики. - Рубль остаётся достаточно крепким, что оказывает давление на финансовые показатели компании "АЛРОСА". Мы исключаем из списка также акции "Магнита", так как не видим катализаторов ввиду отсутствия публикации отчетности за III квартал 2022г и промежуточных дивидендов".

Эксперты добавили акции "Группы Позитив" в ожидании Дня инвестора (23 ноября) и сильных результатов за IV квартал, который является сезонно высоким для компании и генерирует около 50% доходов. "В рамках Дня инвестора менеджмент представит обновленную стратегию и, возможно, раскроет планы международной экспансии, - полагают стратеги телеграм-канала. - Компания может удвоить выручку в 2022г на фоне растущего спроса на российские решения в сегменте информационной безопасности и повышения цен с июля в среднем на 30%.

Также в топ-10 добавлены акции Мосбиржи после сильной отчетности за III квартал 2022г на фоне повышения тарифов и оптимизации расходов. По оценке аналитиков, рекордная прибыль по итогам текущего года может транслироваться в хорошую дивидендную доходность за 2022г.

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