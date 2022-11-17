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17 ноября 2022 года 17:42
"Велес Капитал" сохраняет прогнозную цену бумаг Группы Позитив на уровне 1500 руб
"Велес Капитал" сохраняет прогнозную стоимость бумаг "Группы Позитив" на уровне 1500 рублей за штуку с рекомендацией "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании. "После резкой просадки в сентябре 2022 года котировки бумаг эмитента быстро вернулись на прежние уровни в 1250-1300 руб. за штуку. Мы полагаем, что стоимость компании приближается к справедливым значениям (о чем может свидетельствовать недавнее SPO), однако определенный потенциал роста по-прежнему сохраняется. "Позитив" продолжает кратно наращивать операционные и финансовые показатели, а в начале 2023 года может объявить большие дивиденды за текущий год (по нашим расчетам, в размере 37,9 руб. на акцию). Несмотря на высокую оценку по мультипликаторам в сравнении с отечественными компаниями, "Позитив" дешево оценен относительно зарубежных аналогов, особенно с учетом отличной рентабельности и бурных темпов роста бизнеса", - отмечает эксперт Василий Данилов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ПОЗИТИВ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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