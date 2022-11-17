"Финам" снизил рейтинг акций JD Health до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций JD Health с "покупать" до "держать", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Прогнозная стоимость в 67 гонконгских доллара (HKD) за штуку на август 2023 года для этих бумаг была подтверждена экспертами.

"16 ноября акции JD Health достигли нашей целевой цены и принесли инвесторам доходность 25% за 2,5 месяца. С начала ноября у гонконгского рынка появились факторы роста: замедление инфляции в США, укрепление юаня к доллару, новые меры поддержки застройщиков, возможные послабления в политике "нулевой терпимости". Вместе с этим, по данным статистики, в Китае, в частности в Пекине, число новых случаев заболевания коронавирусом остается высоким, что побуждает граждан к активному использованию медицинской онлайн-платформы JD Health. Считаем, что именно это позволило акциям эмитента существенно опередить по динамике индекс Hang Seng за последний месяц. Однако текущие уровни по акциям JD Health близки к максимальным значениям за последний год, и мы полагаем, что данные бумаги во многом исчерпали краткосрочный потенциал", - пишет в обзоре эксперт Ксения Лапшина.

JD Health - дочерняя компания интернет-ритейлера JD.com Inc., создатель и провайдер крупнейшей в Китае технологической онлайн-платформы для оказания медицинских услуг населению.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.