S&P 500 проведет торги четверга, вероятно, в диапазоне 3930-4000п - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 проведет предстоящую в четверг торговую сессию, вероятно, в диапазоне 3930-4000 пунктов, полагает аналитик аналитик Freedom Finance Global Алина Попцова.

"S&P 500 не смог преодолеть сопротивление на отметке 4000 пунктов, продолжив консолидироваться вблизи этого уровня. RSI остался в нейтральной зоне, хотя MACD отражает сохранение инициативы за "быками". Утренние фьючерсы позволяют прогнозировать умеренный рост фондовых индексов", - отмечает эксперт в комментарии.

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